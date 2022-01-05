Новый спасательный катер прибыл в Ростовскую область

В Азов привезли новый спасательный катер
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Азов доставили спасательный катер на воздушной подушке «Сириус». Об этом сообщили в донском правительстве. Планируется, что катер пополнит арсенал техники городского Управления ГО и ЧС.
Средства на его покупку выделил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Катер можно будет использовать круглый год. У него есть возможность ездить по воде, льду и даже торосам.
- «Сириус» будет использоваться для перевозки в зимнее время жителей островной части Азова - хутора Задонье., - говорится в тексте сообщения.
Катер предусматривает двухстороннюю загрузку, что облегчает процесс швартовки, позволяет одновременно перевозить до 9 пассажиров.
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Каждое судно будет рассчитано на 11 пассажиров.