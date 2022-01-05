В перинатальном центре Ростова около сотни детей появились на свет в новогоднюю ночь

В первые сутки 2022 года на свет появились около сотни младенцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ростовском перинатальном центре в в новогоднюю ночь на свет появились около сотни младенцев. Об этом рассказали в донском правительстве.

- По оперативным данным, в 2021 году в области родилось более 30 тыс. малышей: из них – более 200 двоен и три тройни, - говорится в тексте сообщения.

Более 600 младенцев родились при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Важно сказать, что в 2021 году в Ростовской области было выполнено почти 1,5 программ ЭКО, их количество полностью покрывает потребность жителей области в данном виде лечения.

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На свет появились два мальчика.