В донской столице запланировали поставить коллектор для застройки старого аэропорта

В Ростове построят коллектор для застройки старого аэропорта Фото: Правительство РО

В Ростове-на-Дону запланировали возвести канализационный коллектор № 62. На его постройку планируется потратить 7,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Донские власти уже взяли в кредит озвученную сумму. Новый коллектор будет обеспечивать водоотведение стоков. Его общая протяженность составит 6,5 километра, а площадь - 85 гектаров. Он будет принимать стоки от жилых домов Кировского и Пролетарского районов.

- Предстоит возвести большой объем жилья, деловой недвижимости. Безусловно, начинать нужно с инженерной инфраструктуры. Задача – синхронизировать возведение жилья и социальных объектов, и для этого также необходима инженерная инфраструктура, - сообщил Василий Голубев.

По плану, строительство коллектора должно быть завершено в 2023 году, а уже через год начнется застройка территории старого аэропорта. К 2034 году там уже будет разбит парк с пешеходной зоной и рукотворным озером.

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