В Ростовской области археологи обнаружили семейное захоронение

В Ростовской области обнаружили семейное захоронение. Фото: комитет по охране объектов культурного наследия

В донском регионе местные археологи во время раскопок обнаружили семейное захоронение. Об этом сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия.

Специалисты занимались исследованием курганов, возраст которых составляет более трех тысяч лет. Так они и обнаружили могильник «Черкасов III», находящийся в Аксайском районе. Исследователи проводили работы сразу в восьми курганах, которые находились в 13 километрах от главного кафедрального собора Новочеркасска. Только минувшей осенью здесь были обнаружены и спасены около 50 погребений.

Археологи уверяют, что все захоронения были сделаны на различных этапах эпохи бронзового века, а старейшие из них могут относиться к середине второго тысячелетия до нашей эры.

- Наиболее ранним из них было погребение 16 кургана 3, относящееся к донецкой катакомбной культуре начала II тыс. до н.э. Здесь были захоронены трое взрослых умерших, - говорится в тексте сообщения.

Двое были явно супружеской парой, которые даже на смертном одре не выпустили друг друга из объятий. А кому принадлежит третий скелет, пока установить проблематично, так как это мог быть как более раннее захоронение кого-то из предков супружеской пары и его просто потеснили или же это было, наоборот, запоздалое захоронение уже истлевшего трупа.

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