Ростовчан встревожило состояние собак в фотозоне торгового центра

Ростовчан встревожило состояние собак в фотозоне ТЦ. Фото: "Ростов761"

В донской столице местных жителей очень встревожило состояние породистых собак, которые находятся в фотозоне одного из местных торговых центров. О своем беспокойстве они рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Горожане опубликовали снимки и видеозаписи, на которых видно, как белоснежные собаки-самоеды лежат совершенно неподвижно, а с ними фотографируются все желающие за кругленькую сумму. У посетителей торгового центра возникло ощущение, что животные просто накачаны каким-то препаратом. По словам очевидцев, четыре взрослых собаки и один щенок не могут даже самостоятельно встать на лапы, хотя обычно животные этой породы ведут себя очень активно.

"Больше ни ногой туда, ни в один магазин не пойду теперь, для меня важны моральная позиция и понятия таких мест… Какой ужас! Надо написать заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор", - высказал свое мнение один из посетителей.

Но нашлись и те, кто уверял, что на днях собаки были очень активны, они играли и бегали в пределах фотозоны.

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