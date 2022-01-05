Воздушно-космические силы РФ получили от таганрогского завода новый самолет-локатор

Ростех передал новый борт ВКС России. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Воздушно-космические силы Российской Федерации получили от двух дочерних предприятий таганрогского завода самолет-локатор А-50У. Об этом сообщили в пресс-службе крупной корпорации "Ростех".

При помощи этого самолета теперь можно обнаруживать новые типы летательных аппаратов и одновременно сопровождать гораздо большее количество целей и наводимых истребителей, чем его предыдущая версия.

- За счет использования современной аппаратуры, обладающей меньшим весом, увеличилась дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже, - говорится в тексте сообщения.

Войска уже получили таким образом семь похожих комплексов. В планах осуществить поставку следующего борта в 2023 году. Такое мнение высказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

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