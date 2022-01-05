В Ростовской области сгорел гараж с автомобилем
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области сгорел гараж вместе с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел во вторник, 4 января, около половины четвертого утра в хуторе Верхнепотапов Константиновского района. В одном из дворов загорелся автомобильный гараж прямо со стоящим в нем автомобилем. Очевидцы вызвали пожарных к месту происшествия.
К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 50 квадратных метров помещения. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать возгорание в 04:04, а уже через пять минут пламя было полностью потушено. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.
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Причиной возгорания стало нарушение правил пользования обогревателем.