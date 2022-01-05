В Таганроге лоб в лоб столкнулись две легковушки

В Таганроге произошло лобовое столкновение легковушек. Фото: Таганрогское ДПС

В Таганроге столкнулись два легковых автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел во вторник, 4 января, около десяти часов вечера на пересечении улицы Транспортной и улицы Театральной. По словам очевидцев на дороге столкнулись два легковых автомобиля. Один из участников ДТП, выполняя поворот, не пропустил другого участника движения.

В результате аварии обе машины получили сильные механические повреждения. Информации о пострадавших сейчас отсутствует.

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