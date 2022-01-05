Рождественская елка для дончан пройдет в онлайн-формате

В Ростовской области Рождественская елка пройдет онлайн Фото: Правительство РО

В Ростовской области губернаторская Рождественская ёлка состоится в онлайн-формате. Именно поэтому представление смогут увидеть все жители донского региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Доброй традицией стало поздравление с Рождеством детей и их родителей от губернатора Ростовской области Василия Голубева и главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, - говорится в тексте сообщения.

Зрителей будет ждать яркий музыкальный подарок в исполнении артистов Музыкального театра. Ребята познакомятся с библейской историей Рождества и традициями встречи светлого праздника, а также речь пойдет и о том, что в этот особенный день сбываются самые заветные мечты. Представление обещает быть познавательным и подарит юным зрителям много положительных эмоций.

В программе поучаствуют ведущие солисты театра, артисты хора и балета, детская хоровая капелла, детский театр-студия «Дебют», хоровой ансамбль BestTseller и учащиеся хореографического отделения Ростовского колледжа искусств.

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Для зрителей организуют онлайн-трансляцию концерта.