Резкое потепление повергнет в шок ростовчан

В Ростове потеплеет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в четверг, 6 января, ожидается аномальное для зимы потепление. По прогнозам синоптиков, воздух в дневные часы прогреется до +11 градусов. Но сохраняется вероятность осадков. Скорее всего дожди пройдут только утром и ночью.

Вечером столбики термометров опустятся до отметки в +6 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +4 градусов. Гидрометцентр отметил, что утром и ночью в Ростове пройдет небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада. А скорость его составит 6-11 метров в секунду, порывы будут достигать 12-14 метров в секунду.

В регионе погода будет облачной с прояснениями. Ночью и утром есть вероятность возникновения тумана и гололеда. Ветер юго-западный с порывами 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+7, при прояснениях до -1, по северу и востоку до -4; днем +2…+7, по югу до 14 градусов.

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Но будет дуть довольно сильный ветер.