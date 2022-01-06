В Ростовской области выявили еще 293 зараженных COVID-19

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 293 чеовека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в очередной раз возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено 293 новых случая заражения. Общее количество зараженных достигло 195 789. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Коэффициент распространения инфекции – 0,71. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4660, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся еще 23 человека. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни неустанно борются врачи. Но медикам не удается спасти всех пациентов. Только за вчерашний день скончались еще 19 человек. Общее количество летальных исходов достигло 9 733.

Важно отметить, что растет и число выздоровевших. За весь период победить опасный вирус смоли 177 032 человека. Вчера из госпиталей были выписаны 302 человека.

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Также было зафиксировано еще 20 летальных исходов.