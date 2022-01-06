Одиннадцать женщин и восемь мужчин скончались от коронавируса за минувшие сутки

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 19 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от опасной инфекции скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число жертв возросло до 9 733 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин – 61, 62, 69, 71, 77, две по 80 лет, 81, две по 82 года и 90 лет и восемь мужчин – 61, 62, 73, 76, 78, два по 86 лет, 89 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все умершие имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. В настоящее время в тяжелом состоянии продолжают находиться еще 23 человека, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и за их жизни изо дня в день борются врачи.

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В тяжелом состоянии находятся еще 18 человек.