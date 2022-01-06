В Новочеркасске выкупят помещения у коммерческого банка для детской музыкальной школы

В Новочеркасске выкупят помещения для детской музыкальной школы. Фото: администрация Новочеркасска

Областные власти приняли решение выкупить помещения у новочеркасского коммерческого банка, находящегося на первом этаже здания на проспекте Платовском. Они будут отданы детской музыкальной школе имени П. И. Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 22 миллиона рублей на приобретение этих помещений. В настоящее время музыкальной школе принадлежат цокольный, второй и третий этажи здания. Но этих помещений учебному заведению недостаточно.

Стоит отметить, что конкурс на место здесь из года в год становится все больше, но принять всех желающих школа не может из-за недостатка площадей. Кроме того, банк на первом этаже создавал неудобства как для педагогов, так и для учащихся. Теперь эта проблема будет решена.

- На выкупленных площадях появятся новые классы, также на первый этаж планируется перенести организованный в цокольном этаже виртуальный концертный зал, - говорится в тексте сообщения.

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