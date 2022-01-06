Ростовская блогерша Валя Карнавал продемонстрировала подписчикам свою роскошную жизнь

Валя Карнавал с шиком отдохнула с подругами в Ростове. Фото: аккаунт TikTok Вали Карнавал

Ростовчанка Валя Карнавал продемонстрировала подписчикам в TikTok свою роскошную жизнь. Девушка с подругами отправилась отдыхать в ее родной город - Ростов-на-Дону. Но провести выходные дамы решили с шиком. На проживание и развлечения красотки потратили целое состояние. Весь свой отдых Валентина транслировала в своем аккаунте.

Девушки прибыли самолетом в аэропорт "Платов", затем они сняли двухэтажный номер с панорамным остеклением в центральной и самой дорогой гостинице города. Отметим, что бронь сравнимого по убранству номера составляет 30 тысяч рублей за ночь.

Для пущего эффекта Валентина арендовала белоснежный лимузин, на котором они с подругами совершили ночную прогулку по Ростову. Культурная программа продолжилась и дальше, однако аренда транспорта и жилья составила большую часть трат девушки на новогодний отдых в родном городе.

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