В Ростове дорожники заложили асфальтом огромную лужу

В Ростове рабочие уложили асфальт в лужу. Фото: rostov_roads

В донской столице дорожные рабочие в очередной раз уложили асфальт прямо в лужу. Свидетелем этого действа стал один из местных жителей. Происходящее он снял на видео и опубликовал запись в одном из городских пабликов в соцсети.

- Коротко о качестве дорожного ремонта. Площадь Гагарина, рабочие сыплют асфальт в огромную лужу. А потом скажут - виноваты перепады температур, - написал автор.

Подписчики не смогли остаться равнодушными к происходящему и стали активно комментировать видеозапись.

- Это нанотехнологии и нанотехнологический ростовский асфальт, его только на снег или в воду класть, а по сухому он долго служит, не выгодно! - поделился мнением один из местных жителей.

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