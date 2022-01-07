В Ростовской области православные верующие встретили Рождество Христово

Литургию в Кафедральном соборе провел митрополит Меркурий. Фото: сайт Ростовской-на-Дону епархии.

В ночь с 6 на 7 января в 56 храмах Ростова верующие встретили Рождество Христово. Это один из главных православных праздников. Утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Кафедральном соборе провел митрополит Меркурий.

- Поздравляя друг друга со светлым праздником Рождества Христова, мы, конечно, молясь о близких и дорогих нам людях, должны вспомнить и тех, кто как никто нуждается в нашем молитвенном поминании. Наши молитвы о нашем народе и Отечестве. Для меня особенную радость составляет то, что мы сегодня вместе: и люди власти, и люди Церкви, и наше общество. Все мы собрались для совместной молитвы. Это и есть то самое важное, что необходимо сейчас нашей стране - единство, открытость и любовь друг ко другу, - сказал митрополит Меркурий.

Также с праздником жителей Дона поздравил и губернатор Василий Голубев. Глава региона пожелал всем семейного благополучия, тепла и заботы близких.

Ранее городские власти сообщили, что службы в храмах и церквях организовали со строгим соблюдением всех санитарных мер. За порядком и безопасностью в праздничную ночь следили правоохранители и казаки.

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