В Ростовской области 7 января выявили 305 новых случаев COVID-19

Сотрудники лабораторий за 24 часа провели 10426 теста на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области выявили еще 305 новых случаев COVID-19. Таким образом, число носителей инфекции и переболевших с начала пандемии увеличилось до 196 094 человек. Коэффициент распространения вируса - 0,66. Об этом сегодня, 7 января, сообщают власти региона.

Новых носителей вируса обнаружили в 52 городах и районах Дона, больше всего в Ростове - 117. В Шахтах - 15, в Таганроге - 14, Волгодонске - 13, Аксайском районе - 9, Батайске и Новочеркасске - по 8 случаев. Меньше всего заболевших - по 1 - в Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Заветинском, Куйбышевском, Милютинском, Обливском, Ремонтненском, Советском и Чертковском районах.

Под наблюдением медиков в больницах сейчас остаются 1933 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 24 человека, на неинвазивной ИВЛ - 263. Всего с начала пандемии выздоровели уже 177 410 человек, умерли 9749 жителей Дона.

За сутки зарегистрировали еще 16 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Это 8 женщин от 76 до 94 лет, а также 8 мужчин от 44 до 85 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Сотрудники лабораторий за прошедшие 24 часа провели 10426 теста на коронавирус. Завершили вакцинацию к этому моменту уже 1916,54 тысячи человек.

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