К утру 7 января из-за COVID-19 умерли еще 16 жителей Ростовской области

Выздоровели с начала пандемии 177 410 жителей региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области к утру 7 января подтвердили еще 16 смертей среди заболевших коронавирусом. Информацию опубликовали на сайте донского правительства.

- Зарегистрировали 16 смертельных случаев. Это 8 женщин от 76 до 94 лет, а также 8 мужчин от 44 до 85 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

В больницах сейчас находятся 1933 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 24 человека, на неинвазивной ИВЛ - 263. С начала пандемии умерли 9749 жителей Дона, выздоровели 177 410. За прошедшие сутки вирус выявили у 305 человек.

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