В Ростове на парковке торгового центра на улице Орбитальной сгорела легковушка

ЧП произошло днем на автопарковке Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 7 января, в Ростове на улице Орбитальной около магазина «Леруа Мерлен» сгорела легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о ЧП поступила в 14.13, в 14.37 пожар потушили. Для этого задействовали две автоцистерны. Выгорело 5 квадратных метров. Марку машины устанавливают,- рассказали в ведомстве.

Ранее о происшествии сообщили очевидцы. По словам людей, автомобиль вспыхнул прямо на парковке, он был полностью охвачен пламенем. Причем это случилось вблизи от машин. К счастью, огонь не перекинулся на другой транспорт.

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