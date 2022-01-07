С 11 января проезд на электричках Ростова подорожает до 26 рублей

Ранее подняли тарифы на пассажирские ж/д перевозки по региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 января проезд на городских электричках в Ростове подорожает до 26 рублей. Об этом сообщает «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Так, платить по-новому независимо от дальности пути будут пассажиры поездов 6000-ой и 7000-ой нумерации: Ростов-Главный - Кизитеринка, Ростов-Главный - Первомайская - Ростов-Западный, Ростов-Главный - Ростов-Западный - 1330 км, Ростов-Главный - Каратаево, Ростов-Западный - Кизитеринка и обратно.

До этого - с 27 декабря - подняли тарифы на пассажирские ж/д перевозки по региону. Теперь билет за одну 10-километровую зону стоит 18 рублей 50 копеек.

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