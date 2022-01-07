С 1 июля в Ростовской области на 4% увеличится стоимость электроэнергии

На Дону расценки в пределах соцнормы остаются одними из самых низких в ЮВО Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 июля 2022 года в Ростовской области на 4% увеличится стоимость электроэнергии. Об этом предупреждает региональная служба по тарифам.

- В первом полугодии сумма оплаты не изменится. Однако с 1 июля рост составит 4%, это ниже прогнозируемого уровня. По стране ожидалось увеличение стоимости на 5%, - говорится в сообщении ведомства.

В тарифной службе также отметили, что на Дону расценки в пределах соцнормы остаются одними из самых низких по сравнению с ценами в соседних регионах.

- Обращаем внимание, что для домохозяйств, в которых проживают одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и детей на попечении, к величине соцнормы применяется повышающий коэффициент, равный 1,5, - добавили в региональной службе по тарифам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году ростовчане будут платить за воду по новым тарифам

Стоимость вырастет со второго полугодия (подробности)