На Дону освободили подозреваемого в организации вечеринки, которую разогнал ОМОН

Нарушитель не согласен с обвинениями в пропаганде среди молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области после 11 дней ареста на свободу вышел подозреваемый в организации нелегальной вечеринки, которую в декабре разогнал ОМОН.

Известно, что молодой человек находился под стражей по статье «Мелкое хулиганство». Ранее в объединенной пресс-службе судов региона пояснили, что задержанный «нецензурно выражался и нарушал общественный порядок».

Свое поведение нарушитель никак не комментирует, однако он не согласен с обвинениями в организации мероприятия и пропаганде иных взглядов среди молодежи. В Instagram под ником Дионис даже появилась соответствующая запись.

- Сегодня первый день моей свободы. 11 дней я провел в камере и меня обвиняют в пропаганде. Я никогда не делал подобные вечеринки. Она была для всех, - подчеркнул Дионис.

Также автор поста добавил, что с самого начала беспокоился о легальности гуляния из-за санитарных мер по COVID-19.

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