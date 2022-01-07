В Ростовской области главу агентства недвижимости заподозрили в хищении 27 млн рублей

На ее имущество подозреваемой уже наложили арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области руководителя агентства недвижимости заподозрили в хищении 27 млн рублей, а также в махинациях с земельными участками. Обвинительное заключение уже утвердили, теперь это дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, женщина с 2017 по 2020 год присвоила деньги четырех клиентов. Она пообещала продать землю, но оформила фиктивные договоры купли-продажи. Взяла с покупателей предоплату и растратила все на свои собственные нужды.

Кроме того, бизнесвумен нелегально переписала на себя и свою мать два участка стоимостью 5 млн рублей. Подозреваемую будут судить по статье «Мошенничество». На ее имущество уже наложили арест.

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