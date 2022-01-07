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Происшествия7 января 2022 18:26

В Ростовской области главу агентства недвижимости заподозрили в хищении 27 млн рублей

Теперь женщину будут судить по статье «Мошенничество»
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На ее имущество подозреваемой уже наложили арест

На ее имущество подозреваемой уже наложили арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области руководителя агентства недвижимости заподозрили в хищении 27 млн рублей, а также в махинациях с земельными участками. Обвинительное заключение уже утвердили, теперь это дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, женщина с 2017 по 2020 год присвоила деньги четырех клиентов. Она пообещала продать землю, но оформила фиктивные договоры купли-продажи. Взяла с покупателей предоплату и растратила все на свои собственные нужды.

Кроме того, бизнесвумен нелегально переписала на себя и свою мать два участка стоимостью 5 млн рублей. Подозреваемую будут судить по статье «Мошенничество». На ее имущество уже наложили арест.

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