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Общество8 января 2022 7:13

8 января в Ростове ожидается похолодание до -1 градуса, ночью обещают -4

Ветер будет преимущественно восточным
Ангелина СКИБА
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Днем возможна небольшая облачность

Днем возможна небольшая облачность

Фото: Андрей ТАНАЕВ

Сегодня, 8 января, в Ростове-на-Дону должно резко похолодать. Синоптики обещают минусовую температуру, возможна небольшая облачность. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

В течение дня столбики термометров могут установиться в районе -1-2 градусов. Ночью ожидается уже -4, есть вероятность небольшого кратковременного снега. Ветер будет преимущественно восточным, днем - 5 м/с, вечером около 7 м/с.

Ранее спасатели предупредили ростовчан о гололедице и сильном ветре с 8 до 10 января. Всех просят быть предельно внимательными и осторожными.

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