Мороз до -14 градусов прогнозируют в Ростовской области 8 января

Ночью также возможны осадки, а на севере - мокрый снег
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 8 января, в отдельных районах Ростовской области температура воздуха опустится до -14 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Основательно похолодает ночью. Так в некоторых территориях ожидается от -3 до -8 градусов, при прояснениях будет до -14. Днем в среднем должно быть от -1 до -6.
Ветер в течение дня прогнозируют северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5-10 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с. Ночью возможны осадки, а на севере - мокрый снег.
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