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Происшествия8 января 2022 9:52

9 женщин и 8 мужчин умерли из-за коронавируса в Ростовской области за сутки

Всего же с начала пандемии скончались уже 9766 человек
Ангелина СКИБА
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Под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся 1912 человек

Под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся 1912 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 жителей Ростовской области умерли из-за коронавируса за сутки. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Власти уточили, что инфекция унесла жизни 9 женщин от 60 до 89 лет и 8 мужчин от 66 до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего же с начала пандемии скончались уже 9766 человек.

Кроме того, в больницах сейчас лечат пациентов, у которых болезнь протекает наиболее тяжело. Всего под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся 1912 человек, 32 из них поддерживают с помощью инвазивной ИВЛ, еще 256 на неинвазивной ИВЛ. За сутки заболели еще 318 человек.

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