В ковидных стационарах Ростова на лечении находятся 503 пациента

К утру 8 января 377 пациентов выздоровели, 9 умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ковидных стационарах Ростова-на-Дону на лечении находятся 503 пациента. Об этом сегодня, 8 января, сообщает сайт городской администрации.

По данным властей, больше всего заболевших - 223 - приняли в горбольнице №20, 179 ростовчан - в больнице имени Семашко. Еще 53 человека лежат в центре «Здоровье», 48 - в больнице №4.

Всего же под надзором медиков сейчас 2842 человека. За прошедшие сутки выявили 119 новых заболевших, 377 пациентов выздоровели, 9 умерли.

С начала пандемии в городе зарегистрировали 72 699 инфицированных, 67 414 выздоровевших и 3 974 скончавшихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

318 новых случаев коронавируса выявили в Ростовской области к утру 8 января

Больше всего положительных тестов оказалось в Ростове-на-Дону (подробности)