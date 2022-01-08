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Происшествия8 января 2022 19:12

В Ростовской области предприятие оштрафовали за загрязнение реки

Решение суда уже вступило в силу
Ангелина СКИБА
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Иск подали после повторной проверки водоема

Иск подали после повторной проверки водоема

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области предприятие оштрафовали за сброс сточных вод в реку Малый Несветай, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники ведомства после первой проверки выявили превышение нормы загрязняющих веществ, но нарушители исправлять ситуацию не спешили. Тогда в адрес организации подали иск, и суд стал на сторону обвинения.

- К этому моменту все требования удовлетворены. Решение вступило в силу и находится на контроле, - добавили в прокуратуре.

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