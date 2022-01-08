В Ростовской области предприятие оштрафовали за загрязнение реки

Иск подали после повторной проверки водоема
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области предприятие оштрафовали за сброс сточных вод в реку Малый Несветай, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудники ведомства после первой проверки выявили превышение нормы загрязняющих веществ, но нарушители исправлять ситуацию не спешили. Тогда в адрес организации подали иск, и суд стал на сторону обвинения.
- К этому моменту все требования удовлетворены. Решение вступило в силу и находится на контроле, - добавили в прокуратуре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Показатели загрязнения Дона в Ростовской области в 120 раз превышают норму
Около 30 предприятий, которые загрязняют реку, получили предупреждения (подробности)