9 января в Ростовской области ожидается до -12 градусов

Днем обещают от -3 до +2 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 января температура воздуха в отдельных районах Ростовской области понизится до -12 градусов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ощутимые морозы ожидаются в основном ночью. В среднем прогнозируют от -1 до -6 градусов, при прояснениях может быть -12. При этом днем обещают от -3 до +2 градусов, по югу до +5.

Возможно усиление ветра восточного и юго-восточного направления. Его скорость составит около 7-12 м/с, порывы будут 15-18 м/с. В некоторых территориях может пройти дождь.

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