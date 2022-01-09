Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 6:03

9 января в Ростовской области ожидается до -12 градусов

Также может усилиться ветер
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Днем обещают от -3 до +2 градусов

Днем обещают от -3 до +2 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 января температура воздуха в отдельных районах Ростовской области понизится до -12 градусов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ощутимые морозы ожидаются в основном ночью. В среднем прогнозируют от -1 до -6 градусов, при прояснениях может быть -12. При этом днем обещают от -3 до +2 градусов, по югу до +5.

Возможно усиление ветра восточного и юго-восточного направления. Его скорость составит около 7-12 м/с, порывы будут 15-18 м/с. В некоторых территориях может пройти дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8-10 января в Ростове-на-Дону прогнозируют гололедицу и усиление ветра

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах (подробности)