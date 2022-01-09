Еще 349 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 4719 тестов на коронавирус Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили 349 новых случаев заболевания COVID-19. Теперь число инфицированных и переболевших достигло 196761. Об этом утром 9 января сообщает сайт донского правительства.

Положительные тесты за сутки подтвердили в 53 городах и районах региона: Ростов - 124, Шахты - 17, Волгодонск - 15, Аксайский район - 14, Таганрог - 13, Новочеркасск - 9, Неклиновский район - 8, по 7 в Новошахтинске, Батайске и Сальском районе.

По 1 носителю вируса обнаружили в Верхнедонском, Веселовском, Заветинском, Зимовниковском, Милютинском, Ремонтненском, Тацинском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 33,5% - люди от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, 16,6% - от 66 до 79 лет, 7,2% - старше 80 лет, 12% - дети.

В больницах под наблюдением врачей сейчас находятся 1906 человек, 26 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 270 - на неинвазивной ИВЛ.

За сутки умерли еще 17 пациентов с COVID-19. Это 9 женщин от 60 до 89 лет и 8 мужчин от 56 до 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии на Дону оказались уже 9783 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 4719 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 188,49.

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