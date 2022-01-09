Еще 17 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

В больницах под наблюдением врачей сейчас находятся 1906 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области из-за коронавируса скончались 17 человек. В основном жертвами инфекции оказались взрослые и пожилые люди. Информацию об этом сегодня, 9 января, опубликовали на сайте донского правительства.

Умерли 9 женщин от 60 до 89 лет и 8 мужчин от 56 до 83 лет. Известно, что у них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону с начала пандемии вирус унес жизни 9783 человек.

К слову, от этой инфекции пациентов теряют ежедневно. Например, вчера, 8 января, власти сообщили похожие цифры, а днем ранее, 7 числа, не смогли спасти 16 человек.

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