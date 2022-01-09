В Ростове водитель, который читал книгу за рулем, едва не устроил ДТП

Нарушителя снял на камеру один из водителей. Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону беспечный водитель, который читал за рулем книгу, едва не устроил ДТП. Об этом в одном из городских пабликов рассказал местный житель.

Мужчина пояснил, что соседняя «Лада» на дороге совершала странные маневры. Тогда очевидец немного ускорился, догнал авто и очень удивился в итоге. За рулем, вероятно, находился настоящий книголюб, он не особо следил за дорогой и увлеченно читал.

Свидетель происходящего все снял на камеру и поделился роликом с пользователями сети. В комментариях люди выразили настоящее негодование по поводу увиденного.

- Умный? Убийца потенциальный, - написал один из мужчин.

- Нужно слушать аудиокнигу, а не читать за рулем, - добавила девушка.

Были также ироничные замечания. Например, некоторые в шутку предположили, что нарушитель изучает учебник по вождению.

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