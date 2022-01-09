Сейчас в стационарах лечат 1906 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области снова начала расти заболеваемость COVID-19. Только за прошедшие сутки, к утру 9 января, подтвердили сразу 349 новых случаев, сообщили власти региона.

По сравнению с двумя предыдущими днями увеличение заболевших значительное. Так, например, вчера, 8 января, выявили 318 инфицированных, а еще раньше, 7 января, вирус подхватили 305 человек.

При этом сократилось количество пациентов в больницах, если брать в расчет цифры за последние три дня. Сейчас лечение проходят 1906 пациентов, 8 января было 1912, 7 числа - 1933 человека.

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