Сейчас в стационарах лечат 1906 пациентов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области снова начала расти заболеваемость COVID-19. Только за прошедшие сутки, к утру 9 января, подтвердили сразу 349 новых случаев, сообщили власти региона.
По сравнению с двумя предыдущими днями увеличение заболевших значительное. Так, например, вчера, 8 января, выявили 318 инфицированных, а еще раньше, 7 января, вирус подхватили 305 человек.
При этом сократилось количество пациентов в больницах, если брать в расчет цифры за последние три дня. Сейчас лечение проходят 1906 пациентов, 8 января было 1912, 7 числа - 1933 человека.
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