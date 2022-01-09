Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 11:53

В Ростовской области от COVID-19 за сутки привились 413 человек

329 из них полностью завершили вакцинацию
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полностью иммунизацию прошли уже 1917,46 тысячи человек

Полностью иммунизацию прошли уже 1917,46 тысячи человек

Фото: Ксения Высотина

В Ростовской области от коронавируса за сутки привились 413 человек. Об этом сегодня, 9 января, сообщили власти.

Судя по опубликованным данным, речь идет о тех, кто прошел хотя бы первое введение препарата. Таких людей на Дону за сутки оказалось 413, а за весь период - 1963,27 тысячи человек.

При этом полностью прошли иммунизацию уже 1917,46 тысячи человек, за прошедшие 24 часа - 329.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

47 пассажиров с инфекцией выявили в донском аэропорту Платов

Также коронавирус обнаружили у иностранных туристов (подробности)