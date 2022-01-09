В Ростовской области от COVID-19 за сутки привились 413 человек

Полностью иммунизацию прошли уже 1917,46 тысячи человек Фото: Ксения Высотина

В Ростовской области от коронавируса за сутки привились 413 человек. Об этом сегодня, 9 января, сообщили власти.

Судя по опубликованным данным, речь идет о тех, кто прошел хотя бы первое введение препарата. Таких людей на Дону за сутки оказалось 413, а за весь период - 1963,27 тысячи человек.

При этом полностью прошли иммунизацию уже 1917,46 тысячи человек, за прошедшие 24 часа - 329.

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