В Ростовской области за сутки выполнили еще 4,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус

Охват методом ПЦР на 100 тысяч населения сейчас составляет 188,49 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за прошедшие сутки выполнили еще 4719 ПЦР-тестов на коронавирус. Именно такое количество проверили специалисты в лабораториях. Информация об этом сегодня, 9 января, появилась на сайте донского правительства.

- Провели 4719 тестов на COVID-19. За весь период с начала пандемии было выполнено 5328,25 тысячи исследований, - говорится в сообщении.

Также власти добавили, что охват методом ПЦР на 100 тысяч населения сейчас составляет 188,49. Кроме того, исходя из данных статистики, стало понятно, что заболеваемость на Дону вновь начала расти.

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