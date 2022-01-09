10 января в Ростовской области прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Температура воздуха в среднем по региону составит от -4 до +1 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 10 января, в Ростовской области ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Местами возможен туман, ночью и утром в отдельных районах будет гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС.

Температура воздуха в среднем по региону составит от -4 до +1 градуса. По северу и востоку обещают до -9, днем - от -1 до +4, по югу до +8.

Ветер прогнозируют юго-восточный и восточный около 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 12-14 м/с.

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