Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 января: в городе пятибалльные заторы

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 января зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Мадояна, Мичуринская, Благодатная, Толмачева, Тружеников, Международная, Кулагина, Литвинова, Интернациональная, Спартаковская, Плеханова, Петрашевского, переулок Бобруйский, проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Красноармейская, Варфоломеева, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Нансена переулке Ашхабадском, проспектах Ленина, Михаила Нагибина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Оганова, Особенная, 1-я Форматная, Зрелищная Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Нариманова, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Волкова, а также в переулках, Оренбургском и Бориславском и на проспекте Корролева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, Закруткина, Менжинского и проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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