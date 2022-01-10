Густой туман не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростове

Туман не повлиял на работу аэропорта Платов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первый рабочий день года в Ростове-на-Дону образовался густой туман. Но к счастью, он никак не повлиял на работу городского аэропорта Платов. Об этом сообщается на сайте авиагавани.

Самолеты здесь продолжают осуществлять вылет и посадку согласно штатному расписанию. За утро из донской столицы вылетели уже шесть рейсов, которые отправились в Москву, Стамбул и Грозный. Также окончена регистрация на самолет в Минск. Еще горожане регистрируются на борты, которые проследуют в Сочи, Санкт-Петербург и Москву.

Кроме того, приземлились самолеты из Стамбула, Оша и Челябинска. В ближайшее время осуществят посадку борты из Москвы, Нижневартовска и Екатеринбурга.

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Рейсы сейчас обслуживают в штатном режиме.