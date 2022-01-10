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Происшествия10 января 2022 5:59

Ростовского врача заподозрили в смерти пациента

Медик находится под подпиской о невыезде
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове медика заподозрили в гибели пациента

В Ростове медика заподозрили в гибели пациента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове врача-эндокринолога одной из местных больниц заподозрили в гибели пациента. В отношении женщины 30 декабря 2021 года Октябрьским районным судом было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В ходе следствия выяснилось, что медик, определяя диагноз пациента, допустила ошибку. Соответственно, выбранное лечение, производившееся на протяжении двух лет, повлекло впоследствии его смерть.

В настоящее время суд определил врачу меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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