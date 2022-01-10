В центре Ростова перевернулась иномарка, машина едва не врезалась в здание

В аварии никто не пострадал. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове на пересечении Темерницкой и Буденновского произошло ДТП с перевертышем. Об этом сегодня, 10 января, в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, все случилось вчера вечером. Машина вылетела прямо на пешеходную аллею. К счастью, никто не пострадал.

Известно, что за рулем находилась девушка-водитель. Она также осталась цела и невредима. Предварительно, владелица авто не справилась с управлением.

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