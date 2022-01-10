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Общество10 января 2022 7:09

Жителей Ростовской области предупредили об опасности снегопадов

Снежные осадки ожидаются уже в начале этой недели
Ангелина СКИБА
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Пешеходам следует переходить проезжую часть только там, где это разрешено

Пешеходам следует переходить проезжую часть только там, где это разрешено

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В некоторых районах Ростовской области уже в начале этой недели - 10-11 января - ожидаются снегопады. Причем в ряде территорий они продлятся до четверга. По утрам и ночью синоптики Гидрометцентра прогнозируют гололедицу.

Наиболее ощутимо похолодает к середине недели. Например, в среднем дневная температура воздуха понизится до -6 градусов. В отдельные ночи на севере региона столбики термометров опустятся до -14, на юге со среды на четверг может быть до -10.

Из-за непогоды может ухудшиться ситуация на дорогах, поэтому жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуют придерживаться безопасной скорости и уступать путь уборочной технике. Пешеходам следует переходить проезжую часть только там, где это разрешено, все действия должны быть максимально предсказуемыми.

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