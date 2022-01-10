Водитель иномарки пострадал в ночном ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Столкнулись Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Ночью 10 января в Ростовской области на М-4 «Дон» в аварии пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно известно, что молодой человек 18 лет, который управлял Hyundai Accent, не придерживался безопасной дистанции и врезался в Chevrolet Aveo. Второе авто от удара отлетело в барьерное ограждение.

- Пострадал 23-летний водитель Chevrolet. Сейчас автоинспекторы уточняют детали произошедшего, - рассказали в УГИБДД.

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