Водитель иномарки пострадал в ночном ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Столкнулись Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Ночью 10 января в Ростовской области на М-4 «Дон» в аварии пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно известно, что молодой человек 18 лет, который управлял Hyundai Accent, не придерживался безопасной дистанции и врезался в Chevrolet Aveo. Второе авто от удара отлетело в барьерное ограждение.
- Пострадал 23-летний водитель Chevrolet. Сейчас автоинспекторы уточняют детали произошедшего, - рассказали в УГИБДД.
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