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Происшествия10 января 2022 7:52

В Ростовской области на трассе перевернулось авто, погиб пассажир

Трагедия произошла на подъезде к хутору Объединенный
Ангелина СКИБА
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Машина оказалась в правом кювете, а потом опрокинулась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Машина оказалась в правом кювете, а потом опрокинулась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе Егорлыкская - Кавалерийский в аварии погиб 41-летний мужчина. Он умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Погибший был пассажиром автомобиля Chevrolet Epica. Об этом сегодня, 10 января, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, вчера 31-летний водитель иномарки ехал на опасной скорости и на подъезде к хутору Объединенный не справился с управлением. Машина оказалась в правом кювете, а потом опрокинулась. В итоге погиб пассажир.

Правоохранители просят автолюбителей быть внимательными и строго придерживаться правил дорожного движения.

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