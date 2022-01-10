355 новых случаев COVID-19 подтвердили в 55 территориях Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 12538 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили 355 новых случаев заболевания COVID-19. Теперь число инфицированных и переболевших достигло 197116. Об этом сегодня, 10 января, сообщает сайт донского правительства.

Новых заболевших обнаружили 55 городах и районах Дона: Ростов - 126, Шахты - 16, Таганрог - 15, Волгодонск - 14, Аксайский район - 14, Новочеркасск - 11, Неклиновский район - 10, по 8 - в Новошахтинске и Белокалитвинском районе.

По 1 положительному анализу подтвердили в городе Зверево, Верхнедонском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Константиновском, Куйбышевском, Милютинском, Обливском, Ремонтненском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

В стационарах под наблюдением врачей сейчас находятся 1879 человек, 30 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 249 - на неинвазивной ИВЛ.

За сутки умерли еще 16 пациентов с COVID-19. Это 12 женщин от 62 до 92 лет и 4 мужчин от 56 до 93 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии скончались 9799 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 12538 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 225,59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

47 пассажиров с инфекцией выявили в донском аэропорту Платов

Также коронавирус обнаружили у иностранных туристов (подробности)