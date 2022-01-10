В Ростовской области за сутки умерли еще 16 носителей COVID-19

В больницах к этому моменту лечат 1879 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки умерли еще 16 носителей вируса COVID-19. Обновленную статистику сегодня, 10 января, опубликовали на сайте правительства.

По данным властей, со вчерашнего дня скончались 12 женщин от 62 до 92 лет и 4 мужчин от 56 до 93 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону с начала пандемии потеряли 9799 человек.

В больницах к этому моменту лечат 1879 пациентов, 30 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 249 - на неинвазивной ИВЛ. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявили 355 новых случаев заболевания коронавирусом.

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