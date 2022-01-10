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Общество10 января 2022 9:29

В Элисту начали летать самолеты из Волгограда

Первый рейс вылетит в калмыцкую столицу в 13:50
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Элисту начнут летать самолеты из Волгограда

В Элисту начнут летать самолеты из Волгограда

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Элисте начнут приземляться самолеты из Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе волгоградской авиагавани.

Самолеты по этому маршруту будут летать до окончания осенне-зимнего-периода, а именно - до 25 марта. Перелеты осуществит компания Utair дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Вылет из Волгограда запланирован на 13:50, а обратный рейс из Элисты будет приземляться в городе-герое в 16:50. В пути пассажиры будут находиться ровно час. Каждый борт ATR-72-500 рассчитан на 70 пассажиров.

Билеты уже имеются в продаже на официальном сайте авиакомпании.

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С 10 января из Волгограда начнут летать рейсы в Элисту.

Самолеты будут летать в понедельник и пятницу.