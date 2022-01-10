Центральный хурул Калмыкии показал фильм о древней реликвии региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» 9 января показали документальный фильм о древней калмыцкой реликвии. Картина носила название «Песня Зеленой Тары». Об этом сообщили на официальной странице храма в Инстаграме.

Премьера киноленты состоялась в конференц-зале буддийского храма.

- Фильм рассказывает о символах уникальной калмыцкой тханки, в которой зашифровано послание наших предков о преодолении невзгод мира Сансары, - говорится в тексте сообщения.

Автором картины значится Нина Бардаева.

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Все они возведены согласно канонам религии.