Центральный хурул Калмыкии показал фильм о древней реликвии региона
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» 9 января показали документальный фильм о древней калмыцкой реликвии. Картина носила название «Песня Зеленой Тары». Об этом сообщили на официальной странице храма в Инстаграме.
Премьера киноленты состоялась в конференц-зале буддийского храма.
- Фильм рассказывает о символах уникальной калмыцкой тханки, в которой зашифровано послание наших предков о преодолении невзгод мира Сансары, - говорится в тексте сообщения.
Автором картины значится Нина Бардаева.
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