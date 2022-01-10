Дожди и снег ожидаются в Ростовской области в первую рабочую неделю 2022 года

В донской столице днем в понедельник и во вторник обещают +4 градуса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В первую рабочую неделю 2022 года в Ростовской области ожидаются дожди и снег. Погода в течение семи дней будет меняться от плюсовой на минусовую и обратно. Об этом можно судить по прогнозу, который опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, на юге региона, в Ростове-на-Дону, осадки ожидаются уже завтра, 11 января. На следующий день, 12 числа, должен пойти снег. Также дожди с мокрым снегом прогнозируют в субботу и воскресенье.

В донской столице днем в понедельник и во вторник обещают +4 градуса, а уже в среду -2, в четверг -7. На выходных температура снова поднимется и установится в районе +1. Самой холодной будет ночь со среды на четверг, столбики термометров могут опуститься до -11.

В некоторых территориях на севере области уже начались снегопады, они продлятся до четверга, а потом снова выпадут на выходных. Также ожидаются перепады температур. В Боковской в ночь с четверга на пятницу может быть до -16 градусов.

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