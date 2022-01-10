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Общество10 января 2022 10:15

На смотровые перчатки ростовская больница потратит более 9,5 миллиона рублей

Планируется приобрести 470 тысяч пар
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовская больница закупит крупную партию смотровых перчаток

Ростовская больница закупит крупную партию смотровых перчаток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская городская больница № 20 приняла решение закупить смотровые перчатки. На эти нужды планируется потратить более 9,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие могут подать заявки на участие до 18 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет осуществить доставку 470 тысяч пар медицинских смотровых перчаток.

Деньги на их покупку будут выделены из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Поставка будет осуществляться партиями в течение пяти дней после поступления заявки от заказчика.

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Покупка и установка кондиционеров в детской поликлинике Ростова будет стоить более 24 миллионов рублей.

Средства будут выделены из городского бюджета.