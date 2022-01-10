На смотровые перчатки ростовская больница потратит более 9,5 миллиона рублей

Ростовская больница закупит крупную партию смотровых перчаток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская городская больница № 20 приняла решение закупить смотровые перчатки. На эти нужды планируется потратить более 9,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие могут подать заявки на участие до 18 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет осуществить доставку 470 тысяч пар медицинских смотровых перчаток.

Деньги на их покупку будут выделены из средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Поставка будет осуществляться партиями в течение пяти дней после поступления заявки от заказчика.

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Средства будут выделены из городского бюджета.