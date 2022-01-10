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Общество10 января 2022 11:03

На Дону поймали браконьеров, наловивших щук и лещей

Мужчины нанесли государству ущерб на сумму в 250 тысяч рублей
Анна ШИЛЯЕВА
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Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы за незаконный вылов рыбы. Фото : пресс-служба УТ МВД по СКФО

Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы за незаконный вылов рыбы. Фото : пресс-служба УТ МВД по СКФО

В акватории реки Дон в районе станицы Николаевской Константиновского района Ростовской области оперативники поймали двух рыбаков, сообщает управление полиции на транспорте.

56-летний и 45-летние приятели на моторной лодке ловили рыбу. В судне нашли полтысячи тушек лещей, густеры и щуки.

- Сумма ущерба, причиненного государству, составила 250 тысяч рублей. Также установлено, что один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

- Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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